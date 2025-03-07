Єрмак і Жовква обговорили план миру із радниками лідерів Північної Європи і Балтії

Цей план обговорять зі США на зустрічі в Саудівській Аравії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква поспілкувалися з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час розмови згадали про результати спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі 6 березня, а також обговорили готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру.

Єрмак нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених.

Глава ОПУ розповів про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення миру. В ОПУ наголосили, що Україна цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час підготовки плану.

«Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи», – сказав Єрмак.