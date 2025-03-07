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Єрмак і Жовква обговорили план миру із радниками лідерів Північної Європи і Балтії

Цей план обговорять зі США на зустрічі в Саудівській Аравії.

Єрмак і Жовква обговорили план миру із радниками лідерів Північної Європи і Балтії
Андрій Єрмак та Ігор Жовква
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Ігор Жовква поспілкувалися з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Під час розмови згадали про результати спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі 6 березня, а також обговорили готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру.

Єрмак нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених.

Глава ОПУ розповів про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення миру. В ОПУ наголосили, що Україна цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час підготовки плану.

«Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи», – сказав Єрмак.

  • 6 березня спецпредставник Трампа підтвердив проведення перемовин з Україною у Саудівській Аравії.
  • Згодом стало відомо, що у понеділок, 10 березня, Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцем.
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