Трамп назвав причину припинення військової допомоги Україні

Він знову розповів про те, що Штати надали нашій державі допомоги на 350 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому ухвалив рішення припинити надання військової допомоги Україні, передає «Європейська правда».

На думку Трампа, Київ «не хоче врегулювання».

«Бо я не знаю, чи вони (українці – Ред.) хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти... Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше», - сказав американський президент.

Трамп знову повторив твердження про те, що США нібито надали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – лише 100 мільярдів.