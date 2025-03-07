Трамп назвав причину припинення військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому ухвалив рішення припинити надання військової допомоги Україні, передає «Європейська правда».
На думку Трампа, Київ «не хоче врегулювання».
«Бо я не знаю, чи вони (українці – Ред.) хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти... Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше», - сказав американський президент.
Трамп знову повторив твердження про те, що США нібито надали Україні допомоги на суму 350 мільярдів доларів, а Європа – лише 100 мільярдів.
- Того ж дня американський президент заявив про те, що вірить Путіну, що той нібито хоче закінчити війну.
- Цього тижня США припинили постачання всієї військової допомоги Україні, яка не встигла доїхати до її території. Україна намагалася це з'ясувати дипломатичними каналами з Вашингтоном, оскільки повідомлення про це спершу з'явилися лише в медіа на основі анонімних даних.
- Згодом стало відомо, що Штати заборонили передання Україні і частини розвідданих, необхідних для далекобійних ударів по ворогу.
- Тим часом республіканці у Конгресі починають закликати президента США скасувати своє рішення про припинення військової та розвідувальної допомоги Україні.