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Туск: Польща тісно співпрацюватиме з Україною щодо виробництва БпЛА

На думку глави уряду, нині закуповувати традиційну зброю – недостатньо.

Туск: Польща тісно співпрацюватиме з Україною щодо виробництва БпЛА
Дональд Туск
Фото: EPA

Польща тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях виробництва безпілотників, а також пристосування їх до актуальної ситуації на полі бою.

Таку заяву зробив у Сеймі глава польського уряду Дональд Туск, передає «Укрінформ».

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За словами Туска, нині закуповувати традиційну зброю – недостатньо.

«Поле бою щомісяця змінюється на наших очах. Ми також співпрацюватимемо з українцями, які готові до інтенсивної співпраці, наприклад, якщо йдеться про дрони, так щоби польська армія не через роки, а місяці, була озброєна в щось сучасне, що можна пристосувати до існуючої потреби на полі бою», - сказав польський прем’єр.

При цьому Варшава продовжить реалізовувати контракти, які раніше підписала зі США та Південною Кореєю щодо отримання традиційного озброєння.

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