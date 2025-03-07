Туск: Польща тісно співпрацюватиме з Україною щодо виробництва БпЛА

Польща тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях виробництва безпілотників, а також пристосування їх до актуальної ситуації на полі бою.

Таку заяву зробив у Сеймі глава польського уряду Дональд Туск, передає «Укрінформ».

За словами Туска, нині закуповувати традиційну зброю – недостатньо.

«Поле бою щомісяця змінюється на наших очах. Ми також співпрацюватимемо з українцями, які готові до інтенсивної співпраці, наприклад, якщо йдеться про дрони, так щоби польська армія не через роки, а місяці, була озброєна в щось сучасне, що можна пристосувати до існуючої потреби на полі бою», - сказав польський прем’єр.

При цьому Варшава продовжить реалізовувати контракти, які раніше підписала зі США та Південною Кореєю щодо отримання традиційного озброєння.