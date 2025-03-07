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Жовта Стрічка: росіяни знищили частину архівних документів в окупованому Бердянську, написані українською мовою

Тепер частина мешканців окупованого міста не зможуть довести право власності на майно.

Жовта Стрічка: росіяни знищили частину архівних документів в окупованому Бердянську, написані українською мовою
Архіви кіностудії
Фото: Андрій Литвиненко

Окупаційна адміністрація Бердянська на Запоріжжі спалила частину архівних документів міськради, оскільки вони були оформлені українською мовою. Таким чином росіяни, мовляв, "зекономили час на переклад".

Про це інформує рух опору "Жовта Стрічка".

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що частково було знищено реєстри прав власності на нерухомість, земельні акти та містобудівні плани", — ідеться у повідомленні. 

Активісти додають, що тепер не всі законні власники можуть підтвердити свої права на житло та землю, а окупаційна адміністрація "переписує історію", передаючи об’єкти тим, хто співпрацює з режимом або прибув з РФ.

  • На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни знищили українську літературу в бібліотеках.
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