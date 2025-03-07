Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду, є жертва

7 березня вранці росіяни обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні зранку російські нелюди здійснили обстріл по Іванопільському старостинському округу, в результаті чого пошкоджено об’єкти інфраструктури – житлові будинки, 2 магазини, заклад охорони здоров’я, заклад культури", — ідеться у повідомленні.

За інформацією очільника МВА, окрім пошкоджень інфраструктури, одна людина отримала важкі травми у своєму будинку під час обстрілу та загинула.