Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду, є жертва

7 березня вранці росіяни обстріляли Іванопільський старостинський округ Костянтинівської громади на Донеччині.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
"Сьогодні зранку російські нелюди здійснили обстріл по Іванопільському старостинському округу, в результаті чого пошкоджено об’єкти інфраструктури – житлові будинки, 2 магазини, заклад охорони здоров’я, заклад культури", — ідеться у повідомленні.
За інформацією очільника МВА, окрім пошкоджень інфраструктури, одна людина отримала важкі травми у своєму будинку під час обстрілу та загинула.
- Минулого тижня армія РФ скинула 108 авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів 16 людей загинули і 38 поранені.