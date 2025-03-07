Бійці ДПСУ на Запорізькому напрямку знищили місце дислокації російських окупантів

Бійці Держприкордонслужби атакували дронами одне з місць дислокації російських військових на Запорізькому напрямку.

Про це розповідають у Бердянському прикордонного загоні.

"На Запорізькому напрямку прикордонники восьмого загону продовжують давати відсіч окупантам. Відстеживши місце дислокації російської армії, аеророзвідники Держприкордонслужби атакували її FPV-дронами. Після ураження, укриття військових РФ перетворилось на склеп для деяких окупантів", — ідеться у повідомленні.