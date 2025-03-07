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Російський "Совкомфлот" скаржиться на західні санкції через значне скорочення прибутку, — Reuters

Найбільший танкерний оператор РФ очікує, що нові санкції знову вдарять по прибутку.

Російський "Совкомфлот" скаржиться на західні санкції через значне скорочення прибутку, — Reuters
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Провідна російська танкерна група "Совкомфлот" скороченні прибутку у 2024 році та попередив, що нові обмеження, запроваджені цього року, створять додатковий тиск на компанію.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили санкції проти Совкомфлоту та його кораблів у 2024 році, щоб спробувати зменшити доходи Росії від продажу нафти, які РФ може використовувати для фінансування своєї війни в Україні.

Підконтрольний державі "Совкомфлот" заявив, що його чистий прибуток впав на 55% до 424 мільйонів доларів у 2024 році.

Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) знизився на 34% – до 1,01 мільярда доларів, а виручка скоротилася на 19,3% – до 1,87 мільярда доларів.

Західні санкції були спрямовані проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовувала для обходу встановленої країнами G7 граничної ціни на нафту.

Це обмеження, запроваджене наприкінці 2022 року, забороняє західним компаніям надавати страхові та транспортні послуги для російської нафти, що продається дорожче 60 доларів за барель.

У січні Сполучені Штати додали до санкційного списку нові судна "Совкомфлоту" і скасували ліцензію США, надану минулого року, яка дозволяла деяким суднам їхнього флоту працювати, попри на санкції.

"Нові масштабні санкції з боку Міністерства фінансів США, запроваджені після звітного періоду, стали ще одним обмежувальним фактором у діяльності компанії", – заявили в "Совкомфлот".

Через посилення санкцій деякі судна компанії змушені простоювати, що створює додаткові операційні труднощі. Також "Совкомфлот" очікує, що через санкції доходи від деяких контрактів на фрахтування суден зменшаться.

  • США вперше запровадили санкції проти шести російських нафтових танкерів, які все ще будуються на суднобудівному заводі "Звезда" в Росії.
  • Сполучені Штати запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Санкції стосуються понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування.
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