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Reuters: шість недобудованих російських танкерів потрапили під санкції США

Відомо, що покупцями недобудованих нафтових танкерів є особи, які перебувають під санкціями США.

Reuters: шість недобудованих російських танкерів потрапили під санкції США
Фото: mbk-news.appspot.com

США вперше запровадили санкції проти шести російських нафтових танкерів, які все ще будуються на суднобудівному заводі "Звезда" в Росії.

Про це пише Reuters.

Як зазначає агенство, це перший випадок, коли США наклали санкції на танкери ще до того, як вони вийшли в море, не кажучи вже про перевезення підсанкційного вантажу.

Санкції, запроваджені минулого тижня, спричинили стрибок цін на нафту та збільшення вартості танкерних перевезень, оскільки адміністрація Байдена, вжила заходів, щоб завдати шкоди російському експорту нафти та перешкодити спробам Москви збудувати власний флот.

Серед 183 суден, що потрапили у "чорний список" Вашингтона минулого тижня, під санкціями опинилися судна "Нурсултан Назарбаєв", "Олександр Беггров", "Олексій Боголюбов" і ще три судна, назви яких поки що не називаються: "Звезда 131080", "Звезда 131060" і "Звезда 131040". Всі вони будуються на заводі "Звезда".

Згідно з текстом санкцій, покупцем суден "Александр Беггров" і "Алексей Боголюбов" є російська компанія "Совкомфлот", а покупцем інших чотирьох — судноплавний підрозділ "Роснефти" "Роснефтефлот". Обидва покупці також перебувають під санкціями США.

  • Минулого тижня Сполучені Штати запровадили одні з найжорсткіших санкцій проти російської нафтової промисловості. Санкції стосуються понад 180 танкерів, які перевозять російську нафту, а також російських постачальників морського страхування.
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