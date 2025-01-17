Лекорню: росіяни залякували із ЗРК "С-400" патрульний літак Франції над Балтійським морем

Російські військові "підсвічували" із ЗРК "С-400" французький патрульний морський літак над Балтійським морем. У МЗС Франції назвали такі дії агресивними та неприйнятними.

Інцидент у Балтійському морі прокоментував міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню.

"У ніч з 15 на 16 січня літак Atlantique 2 патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем у рамках операції НАТО. Однак військові армії Росії освітили його радаром управління вогнем зенітно-ракетного комплексу С-400", — заявив Лекорню.

Очільник французького МЗС назвав такі дії росіян агресивними та неприйнятними.

Лекорню наголошує, що французька армія продовжить діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах.