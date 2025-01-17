Лекорню: росіяни залякували із ЗРК "С-400" патрульний літак Франції над Балтійським морем

Російські військові "підсвічували" із ЗРК "С-400" французький патрульний морський літак над Балтійським морем. У МЗС Франції назвали такі дії агресивними та неприйнятними.
Інцидент у Балтійському морі прокоментував міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню.
"У ніч з 15 на 16 січня літак Atlantique 2 патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем у рамках операції НАТО. Однак військові армії Росії освітили його радаром управління вогнем зенітно-ракетного комплексу С-400", — заявив Лекорню.
Очільник французького МЗС назвав такі дії росіян агресивними та неприйнятними.
Лекорню наголошує, що французька армія продовжить діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах.
- Наприкінці грудня 2024 року російська ППО пошкодила літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до Грозного. Він розбився поблизу казахстанського Актау. На борту перебували 67 людей. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.