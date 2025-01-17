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Лекорню: росіяни залякували із ЗРК "С-400" патрульний літак Франції над Балтійським морем

У МЗС Франції назвали дії РФ неприйнятними.

Лекорню: росіяни залякували із ЗРК "С-400" патрульний літак Франції над Балтійським морем
літак A400M, ВПС Франції
Фото: з відкритих джерел

Російські військові "підсвічували" із ЗРК "С-400" французький патрульний морський літак над Балтійським морем. У МЗС Франції назвали такі дії агресивними та неприйнятними.

Інцидент у Балтійському морі прокоментував міністр закордонних справ Франції Себастьян Лекорню.

"У ніч з 15 на 16 січня літак Atlantique 2 патрулював міжнародний повітряний простір над Балтійським морем у рамках операції НАТО. Однак військові армії Росії освітили його радаром управління вогнем зенітно-ракетного комплексу С-400", — заявив Лекорню.

Очільник французького МЗС назвав такі дії росіян агресивними та неприйнятними.

Лекорню наголошує, що французька армія продовжить діяти на захист свободи судноплавства в міжнародних повітряних і морських просторах.

  • Наприкінці грудня 2024 року російська ППО пошкодила літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до Грозного. Він розбився поблизу казахстанського Актау. На борту перебували 67 людей. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.
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