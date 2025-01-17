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Politico: Париж відмовився від свого PR-аканту на соціальній платформі X

В останньому записі йдеться, що користуватися платформою стало “складно”, а потім і “неможливо”.

Politico: Париж відмовився від свого PR-аканту на соціальній платформі X
Фото: nzherald.co.nz

Місто Париж відмовилося від свого PR-аканту на соціальній платформі X через побоювання з приводу дезінформації та розпалювання ненависті.

Про це пише Politico.

В останньому записі йдеться, що користуватися платформою стало “складно”, а потім і “неможливо”.

“Складно, тому що мережа зменшує охоплення фактичних і об’єктивних повідомлень. Неможливо, тому що мережа розпалює мову ненависті та дезінформацію, відсутність модерування яких стала проблематичною”, – йдеться в повідомленні.

“Париж, як ніколи, прив’язаний до фактів і достовірності інформації”, ‒ зазначено далі.

Міська голова Парижа Анн Ідальго вже залишила платформу наприкінці 2023 року, назвавши сайт “зброєю масового знищення наших демократій”.

“Ця платформа та її власник навмисно діють, щоб загострити напруженість і конфлікти... Давайте не помилятися. Це дуже чіткий політичний проект, який хоче відмовитися від демократії та її цінностей заради могутніх приватних інтересів”, ‒ написала Ідальго у своєму останньому пості.

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Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон запросив Ілона Маска і обраного президента США Дональда Трампа відвідати саміт із питань штучного інтелекту в Парижі наступного місяця.

Маск стикається з негативною політичною реакцією у Європі після того, як втрутився у внутрішню політику Німеччини та Великої Британії.

Макрон і американський мільярдер раніше підтримували теплі стосунки: Маск приєднався до Трампа на відкритті собору Паризької Богоматері у грудні і пожертвував 100 терміналів Starlink для постраждалої від циклону французької заморської території Майотта.

Проте минулого тижня французький президент не завуальовано звинуватив керівника SpaceX у втручанні в європейську політику та підтримці “реакційного руху” у всьому світі.

  • Кілька днів тому стало відомо, що відомство і підпорядковані йому структури, тимчасово припиняють публікацію контенту в соцмережі X. Аналогічне рішення ухвалили і щодо акаунтів німецьких збройних сил (Бундесвер). Вона пов'язане з тим, що на соцплатформі стає дедалі важче "розумно обмінюватися думками".
  • Ще перед цим міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання Маска у європейські публічні дебати. 
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