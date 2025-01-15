Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що тимчасово припиняє публікацію контенту в соцмережі X, як і підпорядковані йому структури.
Німецьке міноборони повідомило, що від 15 cічня не стане розміщувати заяви та інші матеріали в своєму акаунті в соцмережі X.
Аналогічне рішення ухвалили і щодо акаунтів німецьких збройних сил (Бундесвер), генерального інспектора Бундесверу та низки інших.
Це рішення пов'язане з тим, що в X стає дедалі важче розумно обмінюватися думками.
Відтепер міноборони Німеччини має намір активніше використовувати свій канал у соцмережі WhatsApp. Таким чином громадськість інформуватимуть про рішення, призначення та інші новини.
В свою чергу, пресрелізи та інформація для ЗМІ, як і раніше будуть публікуватися на сайтах, в акаунтах в Instagram та інших соцмережах, а довгі експертні інтерв'ю на актуальні теми - на YouTube-каналі.
Втім, міноборони залишає за собою можливість у виняткових випадках, зокрема як реакцію на кампанії дезінформації, публікувати свої повідомлення у соцмережі X.
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Тим часом понад 60 німецькомовних університетів та науково-дослідних інститутів оголосили про закриття своїх акаунтів у соцмережі X. У спільній заяві вони наголосили, що орієнтація платформи, контрольованої американським мільярдером Ілоном Маском, несумісна з їх основними цінностями, такими як "космополітизм, наукова чесність, прозорість та демократичний дискурс".
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Раніше платформу залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.
- Нещодавно Ілон Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою". Перед цим дісталося від мільярдера Олафу Шольцу, якого Маск обізвав "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра - "тираном".