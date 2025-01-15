Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
ГоловнаСвіт

Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X

У виняткових випадках Міноборони ФРН може публікувати свої повідомлення у соцмережі X.

Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X
Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X
Фото: https://www.spiegel.de/

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що тимчасово припиняє публікацію контенту в соцмережі X, як і підпорядковані йому структури.

Німецьке міноборони повідомило, що від 15 cічня не стане розміщувати заяви та інші матеріали в своєму акаунті в соцмережі X.

Аналогічне рішення ухвалили і щодо акаунтів німецьких збройних сил (Бундесвер), генерального інспектора Бундесверу та низки інших.

Це рішення пов'язане з тим, що в X стає дедалі важче розумно обмінюватися думками.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Відтепер міноборони Німеччини має намір активніше використовувати свій канал у соцмережі WhatsApp. Таким чином громадськість інформуватимуть про рішення, призначення та інші новини. 

В свою чергу, пресрелізи та інформація для ЗМІ, як і раніше будуть публікуватися на сайтах, в акаунтах в Instagram та інших соцмережах, а довгі експертні інтерв'ю на актуальні теми - на YouTube-каналі.

Втім, міноборони залишає за собою можливість у виняткових випадках, зокрема як реакцію на кампанії дезінформації, публікувати свої повідомлення у соцмережі X.

  • Тим часом понад 60 німецькомовних університетів та науково-дослідних інститутів оголосили про закриття своїх акаунтів у соцмережі X. У спільній заяві вони наголосили, що орієнтація платформи, контрольованої американським мільярдером Ілоном Маском, несумісна з їх основними цінностями, такими як "космополітизм, наукова чесність, прозорість та демократичний дискурс".

  • Раніше платформу залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.

  • Нещодавно Ілон Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою". Перед цим дісталося від мільярдера Олафу Шольцу, якого Маск обізвав "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра - "тираном".
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies