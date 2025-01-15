Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X

У виняткових випадках Міноборони ФРН може публікувати свої повідомлення у соцмережі X.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що тимчасово припиняє публікацію контенту в соцмережі X, як і підпорядковані йому структури.

Німецьке міноборони повідомило, що від 15 cічня не стане розміщувати заяви та інші матеріали в своєму акаунті в соцмережі X.

Аналогічне рішення ухвалили і щодо акаунтів німецьких збройних сил (Бундесвер), генерального інспектора Бундесверу та низки інших.

Це рішення пов'язане з тим, що в X стає дедалі важче розумно обмінюватися думками.

Відтепер міноборони Німеччини має намір активніше використовувати свій канал у соцмережі WhatsApp. Таким чином громадськість інформуватимуть про рішення, призначення та інші новини.

В свою чергу, пресрелізи та інформація для ЗМІ, як і раніше будуть публікуватися на сайтах, в акаунтах в Instagram та інших соцмережах, а довгі експертні інтерв'ю на актуальні теми - на YouTube-каналі.

Втім, міноборони залишає за собою можливість у виняткових випадках, зокрема як реакцію на кампанії дезінформації, публікувати свої повідомлення у соцмережі X.