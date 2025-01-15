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Глава уряду Данії Фредеріксен обговорила із Трампом статус Гренландії

Фредеріксен згадала заяву прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається.

Глава уряду Данії Фредеріксен обговорила із Трампом статус Гренландії
прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

15 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо статусу Гренландії, пише «Європейська правда».

Як повідомили у данському уряді, Фредеріксен згадала заяву прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається, а рішення про незалежність має ухвалювати сама країна.

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Глава уряду Данії також наголосила, що її держава готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці. Фредеріксен додала, що «данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США».

Також лідери Данії і США обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини із Китаєм.

  • Як відомо, Дональд Трамп раніше заявив, що готовий вдатися навіть до економічного тиску та військової міці, щоб забрати у Данії Гренландію.
  • Тоді міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен наголсоив, що країна визнає наявність у Гренландії "власних амбіцій", які "за умови втілення можуть призвести до її незалежності".
  • Опісля стало відомо, що Данія передала команді Трампа повідомлення про те, що готова обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові, але не його продаж.
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