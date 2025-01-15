Глава уряду Данії Фредеріксен обговорила із Трампом статус Гренландії

15 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо статусу Гренландії, пише «Європейська правда».
Як повідомили у данському уряді, Фредеріксен згадала заяву прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається, а рішення про незалежність має ухвалювати сама країна.
Глава уряду Данії також наголосила, що її держава готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці. Фредеріксен додала, що «данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США».
Також лідери Данії і США обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини із Китаєм.
- Як відомо, Дональд Трамп раніше заявив, що готовий вдатися навіть до економічного тиску та військової міці, щоб забрати у Данії Гренландію.
- Тоді міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен наголсоив, що країна визнає наявність у Гренландії "власних амбіцій", які "за умови втілення можуть призвести до її незалежності".
- Опісля стало відомо, що Данія передала команді Трампа повідомлення про те, що готова обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові, але не його продаж.