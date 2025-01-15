Глава уряду Данії Фредеріксен обговорила із Трампом статус Гренландії

Фредеріксен згадала заяву прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається.

15 січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо статусу Гренландії, пише «Європейська правда».

Як повідомили у данському уряді, Фредеріксен згадала заяву прем’єра Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається, а рішення про незалежність має ухвалювати сама країна.

Глава уряду Данії також наголосила, що її держава готова брати на себе більшу відповідальність за безпеку в Арктиці. Фредеріксен додала, що «данські компанії сприяють економічному зростанню та створенню робочих місць у США».

Також лідери Данії і США обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини із Китаєм.