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У Данії визнали можливість отримання Гренландією незалежності

Натомість приєднання до США все ще вважають нереальним сценарієм.

У Данії визнали можливість отримання Гренландією незалежності
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна визнає наявність у Гренландії "власних амбіцій", які "за умови втілення можуть призвести до її незалежності".

Як пише Reuters, дискурс щодо політичної самостійності найбільшого на планеті острова у середу поновився на тлі візиту прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде до Копенгагена, де він зустрівся з королем Данії Фредеріком X. Деталі авдієнції не повідомляють, проте тема незалежності території, яка є данським володінням вже упродовж шести століть, мала бути провідною.  

У МЗС Данії переконані, що навіть у випадку надання незалежного статусу Гренландія не стане частиною Сполучених Штатів. Міністр Расмуссен "не бачить ознак міжнародної кризи", адже Данія "відкрита до діалогу з американцями щодо того, як взаємодіяти тісніше і разом усунути побоювання Вашингтона щодо безпеки в Арктиці". 

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