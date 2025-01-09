У Данії визнали можливість отримання Гренландією незалежності

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна визнає наявність у Гренландії "власних амбіцій", які "за умови втілення можуть призвести до її незалежності".
Як пише Reuters, дискурс щодо політичної самостійності найбільшого на планеті острова у середу поновився на тлі візиту прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде до Копенгагена, де він зустрівся з королем Данії Фредеріком X. Деталі авдієнції не повідомляють, проте тема незалежності території, яка є данським володінням вже упродовж шести століть, мала бути провідною.
У МЗС Данії переконані, що навіть у випадку надання незалежного статусу Гренландія не стане частиною Сполучених Штатів. Міністр Расмуссен "не бачить ознак міжнародної кризи", адже Данія "відкрита до діалогу з американцями щодо того, як взаємодіяти тісніше і разом усунути побоювання Вашингтона щодо безпеки в Арктиці".
- Дональд Трамп стверджує, що готовий вдатися навіть до економічного тиску та військової міці, щоб забрати у Данії Гренландію.
- Король Данії змінив державний герб, щоб символи залежних територій були на ньому більш помітні.