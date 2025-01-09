ЗМІ: біля резиденції президента Чаду чути стрілянину, видно військову техніку

Також були помічені колони військової техніки, що рухалися до штаб-квартири президента.

Сьогодні ввечері, 8 січня, біля будівлі президента в столиці Чаду Нджамені пролунала стрілянина.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих мешканців.

За їх словами, були помічені колони військової техніки, що рухалися до штаб-квартири президента центральноафриканської країни.

Наразі влада Чаду не дала жодних коментарів.

AFP з посиланням на джерело в службах безпеки повідомляє, що озброєні люди напали на внутрішню частину президентської резиденції.

“Я застряг на Площі націй перед резиденцією президента, тому що чую інтенсивну стрілянину та військові машини, що йдуть з усіх боків”, — розповів один із місцевих мешканців.