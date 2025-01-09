ЗМІ: біля резиденції президента Чаду чути стрілянину, видно військову техніку

Сьогодні ввечері, 8 січня, біля будівлі президента в столиці Чаду Нджамені пролунала стрілянина.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих мешканців.
За їх словами, були помічені колони військової техніки, що рухалися до штаб-квартири президента центральноафриканської країни.
Наразі влада Чаду не дала жодних коментарів.
AFP з посиланням на джерело в службах безпеки повідомляє, що озброєні люди напали на внутрішню частину президентської резиденції.
“Я застряг на Площі націй перед резиденцією президента, тому що чую інтенсивну стрілянину та військові машини, що йдуть з усіх боків”, — розповів один із місцевих мешканців.
- В кінці минулого року у Чаді відбувались парламентські, регіональні і місцеві вибори, незважаючи на бойкот опозиції.
- В кінці листопаду 2024 року Чад припинив дію угоди про оборонне співробітництво з Францією.
- У грудні Франція вивела зі столиці Чаду Нджамени два військових літаки, чим почала виведення своїх військових з цієї африканської країни.
- За останні два роки Франція була змушена вивести свої війська з трьох країн Західної Африки ‒ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо ‒ після військових переворотів. У низці випадків країни намагалися налагодити тісніші зв’язки з Китаєм і Росією.
- Ще одним ударом по позиціях Франції в Африці став президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай, який заявив, що французьким військам недоцільно зберігати присутність у його країні.