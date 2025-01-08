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Литва посилює охорону обʼєктів критичної інфраструктури через загрозу ймовірних диверсій

Диверсії можливі починаючи з кібербезпеки та закінчуючи фізичними діями.

Литва посилює охорону обʼєктів критичної інфраструктури через загрозу ймовірних диверсій
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Уряд Литви вирішив посилити охорону обʼєктів критичної інфраструктури напередодні запланованого відʼєднання від спільної з Росією і Білоруссю енергосистеми. 

Про це заявляє прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, пише LIGA.net.

Литовський уряд підтримав рішення щодо додаткового фізичного захисту критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Для наідйнішого захисту найважливіших енергетичних об'єктів країни, приватну службу безпеки з 15 січня замінить Служба громадської безпеки.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Однак змодельовані ситуації, навіть у різних надзвичайних ситуаціях, точно не залишать литовських споживачів без електроенергії", – заявив прем’єр-міністр Литви.

Палуцкас додає, що можливі диверсії напередодні відʼєднання, починаючи з кібербезпеки та закінчуючи фізичними діями.

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