Литва посилює охорону обʼєктів критичної інфраструктури через загрозу ймовірних диверсій

Диверсії можливі починаючи з кібербезпеки та закінчуючи фізичними діями.

Уряд Литви вирішив посилити охорону обʼєктів критичної інфраструктури напередодні запланованого відʼєднання від спільної з Росією і Білоруссю енергосистеми.

Про це заявляє прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, пише LIGA.net.

Литовський уряд підтримав рішення щодо додаткового фізичного захисту критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Для наідйнішого захисту найважливіших енергетичних об'єктів країни, приватну службу безпеки з 15 січня замінить Служба громадської безпеки.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Однак змодельовані ситуації, навіть у різних надзвичайних ситуаціях, точно не залишать литовських споживачів без електроенергії", – заявив прем’єр-міністр Литви.

Палуцкас додає, що можливі диверсії напередодні відʼєднання, починаючи з кібербезпеки та закінчуючи фізичними діями.