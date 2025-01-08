Іран відпустив ув'язнену італійську журналістку

Її затримали в грудні під час роботи в Тегерані.

Іран відпустив затриману та ув'язнену італійську журналістку Сесілію Сала. Вона прямує літаком з Тегерана, йдеться у заяві італійського уряду.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні особисто повідомила батькам журналістки у телефонному дзвінку про те, що їхня донька на волі. Мелені подякувала всім, хто сприяв поверненню жінки.

"Завдяки напруженій роботі через дипломатичні та розвідувальні канали наш співвітчизник був звільнений владою Ірану та повертається до Італії", – йдеться у повідомленні.

Сесілія Сала перебувала в Тегерані по роботі, коли її затримали та висунули обвинувачення. Іранська влада звинуватила Сесілію в "порушенні законів".