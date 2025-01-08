Іран відпустив ув'язнену італійську журналістку

Іран відпустив затриману та ув'язнену італійську журналістку Сесілію Сала. Вона прямує літаком з Тегерана, йдеться у заяві італійського уряду.
Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні особисто повідомила батькам журналістки у телефонному дзвінку про те, що їхня донька на волі. Мелені подякувала всім, хто сприяв поверненню жінки.
"Завдяки напруженій роботі через дипломатичні та розвідувальні канали наш співвітчизник був звільнений владою Ірану та повертається до Італії", – йдеться у повідомленні.
Сесілія Сала перебувала в Тегерані по роботі, коли її затримали та висунули обвинувачення. Іранська влада звинуватила Сесілію в "порушенні законів".
- Сесілія Сала була затримана в Ірані у грудні. Представник Держдепартаменту США повідомив, що справа Сесілії Сала може бути пов’язана з нещодавнім арештом громадянина Ірану в Мілані на запит Сполучених Штатів. 16 грудня громадянина Ірану Мохаммада Абедіні заарештували в Мілані за звинуваченням у постачанні електронних частин для безпілотників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Його дії призвели до загибелі трьох американських солдатів. Тепер США домагаються екстрадиції Абедіні з Італії. Представник Держдепартаменту США заявив, що італійська журналістка використовується як "політичний важіль".