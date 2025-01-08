Літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему розвідки

Cистема забезпечує відстеження обстановки в реальному часі, покращує можливості управління та контролю і може бути адаптована під вимоги різних задач.

Літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему управління та контролю ADVENT MARTI, яка має підвищити ефективність виконання завдань у безпекових та оборонних операціях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії Havelsan.

Система розроблена власне для літаків та вертольотів спецпризначення. Вона забезпечує відстеження обстановки в реальному часі, покращує можливості управління та контролю і може бути адаптована під вимоги різних задач.

ADVENT MARTI призначена для ведення розвідки та спостереження, протидії кораблям та підводним човнам, електронної боротьби, пошуково-рятувальних операцій, передачі даних в тактичних умовах, запобігання незаконній діяльності, як-от: контрабанда наркотиків, торгівля людьми та викрадення.

“Система ADVENT MARTI підвищує ефективність виконання завдань у режимі реального часу, покращує можливості ухвалення рішень та легко інтегрується в глобальну безпекову інфраструктуру”, ‒ підкреслили у компанії.