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Літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему розвідки

Cистема забезпечує відстеження обстановки в реальному часі, покращує можливості управління та контролю і може бути адаптована під вимоги різних задач.

Літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему розвідки

Літаки берегової охорони Туреччини мають нову систему управління та контролю ADVENT MARTI, яка має підвищити ефективність виконання завдань у безпекових та оборонних операціях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії Havelsan.

Система розроблена власне для літаків та вертольотів спецпризначення. Вона забезпечує відстеження обстановки в реальному часі, покращує можливості управління та контролю і може бути адаптована під вимоги різних задач.

ADVENT MARTI призначена для ведення розвідки та спостереження, протидії кораблям та підводним човнам, електронної боротьби, пошуково-рятувальних операцій, передачі даних в тактичних умовах, запобігання незаконній діяльності, як-от: контрабанда наркотиків, торгівля людьми та викрадення.

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“Система ADVENT MARTI підвищує ефективність виконання завдань у режимі реального часу, покращує можливості ухвалення рішень та легко інтегрується в глобальну безпекову інфраструктуру”, ‒ підкреслили у компанії.

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