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Історичний рекорд: український пілот на F-16 Fighting Falcon збив 6 ракет за один бойовий виліт

У Повітряних силах повідомили, що це відбулося під час масованої атаки 13 грудня 2024 року.

Історичний рекорд: український пілот на F-16 Fighting Falcon збив 6 ракет за один бойовий виліт
Фото: Повітряні сили

Український пілот на F-16 Fighting Falcon збив 6 ракет за один бойовий виліт.

Про історичний рекорд повідомив очільник служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він розповів, що це відбулося під час масованої атаки 13 грудня 2024 року

Український пілот знищив шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт, застосувавши усі чотири ракети класу "повітря – повітря" та авіаційну гармату.

“За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них – авіаційною гарматою. І робить це – українець!” – написав Ігнат.

Пілота зустрічали на аеродромі оплесками. 

Ігнат зазначив, що приємно здивовані були й американці за океаном, дізнавшись, як працюють їх підопічні.

“Так, ми отримали від партнерів не надто нові модифікації «Ефок» (зрештою, як і інше наземне озброєння), ми не маємо на цих літаках потужних радарів та далекобійних ракет, аби наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але молоді українські пілоти кожного дня доводять, що вони – найкращі, чи то в кабіні радянського, чи то – американського винищувача!” – зазначив Ігнат. 

Він зауважив, що загартовані війною українські пілоти становитимуть грізну стримуючу силу в центрі Європи, якщо на озброєння Повітряних Сил надійдуть, скажімо, F-35.

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