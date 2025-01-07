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На Прикарпатті через сильний вітер знеструмлено 4 населених пункти повністю та 10 частково

Найскладніша ситуація наразі на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах.

На Прикарпатті через сильний вітер знеструмлено 4 населених пункти повністю та 10 частково
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Через пориви південного-західного вітру до 25-30 м/с, що фіксувалися на Прикарпатті протягом ночі та ранку, у мережах області численні знеструмлення, повідомляє Прикарпаттяобленерго. 

Найскладніша ситуація наразі на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах.

Зокрема, внаслідок падіння опор та пошкоджень проводів на повітряних лініях електропередачі 6-10 кВ знеструмлено 4 населених пункти повністю та 10 – частково. Вимкнення зареєстровані у Долинській, Рожнятівській, Косівській, Верховинській та Коломийській громадах.

Масові аварії та чисельні обриви є також на лініях 0,4 кВ:

1. Косівська громада – 156 погашень;

2. Верховинська громада – 34 погашення;

3. Долинська громада – 126 погашень;

4. Рожнятівська громада – 88 погашень;

5. Коломийська громада – 20 погашень;

6. Надвірна – 50 погашень;

7. Яремче – 30 погашень.

Загалом над відновленням електропостачання зараз працюють понад 20 бригад енергетиків, які роблять усе можливе, щоб світло повернулось у кожну домівку до кінця світлового дня.

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