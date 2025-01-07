На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
ГоловнаСуспільствоВійна

Deep State: ворог окупував Іванівку та Шевченко (уточнено)

Росіяни також просунулися в Торецьку. 

Deep State: ворог окупував Іванівку та Шевченко (уточнено)
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Російська армія окупувала Іванівку та Шевченко, що в Донецькій області.

Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State.

Уточнення. Аналітики повідомили про окупацію трьох населених пунктів: окрім названих, іще Лозової Харківської області. Але в ОСУВ "Хортиця" у коментарі Суспільному заперечили окупацію цього населеного пункту. 

"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку. Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні Deep State. 

Речник ОСУВ сказав, що станом на ранок 7 січня даних про захоплення не було.

"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – сказав він. 

Просування ворога
Фото: Deep State
Просування ворога

  • Покровський залишається одним із основних напрямків ударів ворога протягом тривалого часу. Також ворог не полишає спроб просунутися в Харківській області.
  • Днями Сили оборони розпочали нові наступальні дії в Курській області Росії. Джерела lb.ua у Силах оборони пояснили, що це слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні. Також співрозмовники повідомили, що ворог протягом наступного тижня продовжить спроби бити по обласних центрах та критичній інфраструктурі. За їхніми даними, противник відновив готовність до чергового масованого ракетно-авіаційного удару, його нанесення залежить від прийняття відповідного політичного рішення.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies