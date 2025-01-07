Deep State: ворог окупував Іванівку та Шевченко (уточнено)

Російська армія окупувала Іванівку та Шевченко, що в Донецькій області.
Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State.
Уточнення. Аналітики повідомили про окупацію трьох населених пунктів: окрім названих, іще Лозової Харківської області. Але в ОСУВ "Хортиця" у коментарі Суспільному заперечили окупацію цього населеного пункту.
"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку. Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні Deep State.
Речник ОСУВ сказав, що станом на ранок 7 січня даних про захоплення не було.
"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – сказав він.
- Покровський залишається одним із основних напрямків ударів ворога протягом тривалого часу. Також ворог не полишає спроб просунутися в Харківській області.
- Днями Сили оборони розпочали нові наступальні дії в Курській області Росії. Джерела lb.ua у Силах оборони пояснили, що це слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні. Також співрозмовники повідомили, що ворог протягом наступного тижня продовжить спроби бити по обласних центрах та критичній інфраструктурі. За їхніми даними, противник відновив готовність до чергового масованого ракетно-авіаційного удару, його нанесення залежить від прийняття відповідного політичного рішення.