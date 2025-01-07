Deep State: ворог окупував Іванівку та Шевченко (уточнено)

Російська армія окупувала Іванівку та Шевченко, що в Донецькій області.

Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State.

Уточнення. Аналітики повідомили про окупацію трьох населених пунктів: окрім названих, іще Лозової Харківської області. Але в ОСУВ "Хортиця" у коментарі Суспільному заперечили окупацію цього населеного пункту.

"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку. Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні Deep State.

Речник ОСУВ сказав, що станом на ранок 7 січня даних про захоплення не було.

"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – сказав він.

Фото: Deep State Просування ворога