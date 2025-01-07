Двоє людей загинули і 17 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області учора

Атака на маршрутку в Херсоні

Двох людей убила, 17 поранила російська армія під час учорашніх обстрілів Херсонської області.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Молодіжне, Зеленівка, Чорнобаївка, Антонівка, Дар'ївка, Понятівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Розлив, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Токарівка, Новотягинка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Монастирське, Томарине, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Золота Балка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по промисловій інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Учора МВС повідомляло про підступну атаку росіян на маршрутку в Херсоні. Загинув чоловік 50 років, ще вісім людей були поранені.