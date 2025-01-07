Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей загинули і 17 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області учора

Ворог атакував маршрутне таксі. 

Двоє людей загинули і 17 поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області учора
Атака на маршрутку в Херсоні
Фото: МВС у Telegram

Двох людей убила, 17 поранила російська армія під час учорашніх обстрілів Херсонської області.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Молодіжне, Зеленівка, Чорнобаївка, Антонівка, Дар'ївка, Понятівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Розлив, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Токарівка, Новотягинка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Вірівка, Миколаївка, Монастирське, Томарине, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Золота Балка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

"російські військові били по промисловій інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

Учора МВС повідомляло про підступну атаку росіян на маршрутку в Херсоні. Загинув чоловік 50 років, ще вісім людей були поранені.

  • Атаки проти Херсонської області ворог вчиняє щодня. Зокрема, окупанти б'ють по цивільних дронами, буквально полюючи за ними на вулицях. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies