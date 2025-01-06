Армія РФ атакувала 10 громад Сумщини

Сьогодні, 6 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 169 вибухів.
Зокрема, у Білопільській громаді було поранено цивільну особу внаслідок скидання ВОГ з БпЛА.
Також дронами росіяни атакували Великописарівську та Новослобідську громади, а Краснопільську та Середино-Будську - дронами та з мінометів. У останній було пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.
По Миропільській громаді армія РФ била з РСЗВ, було пошкоджено два житлових будинки.
Зноб-Новгородську громаду росіяни атакували з артилерії та дроном.
По Шалигинській громаді загарбники били з РСЗВ та мінометами.
Юнаківську громаду російські військові обстріляли з артилерії, а Хутір-Михайлівську - з мінометів.