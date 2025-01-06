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На Донеччині двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі

Дітей шпиталізували з численними пораненнями.

На Донеччині двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Добропіллі Донецької області двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

11-річні хлопчики знайшли на вулиці невідомий предмет і грались із ним. Він раптово вибухнув, хлопчики отримали осколкові поранення тулуба й кінцівок.

Після надання невідкладної медичної допомоги обох дітей шпиталізували в Дніпро.

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Правоохоронці згодом встановили, що діти підірвались на частині касетного боєприпасу.

  • На Херсонщині між населеними пунктами Білозерка та Приозерне двоє чоловіків підірвалися на російських мінах. Постраждалі зазнали вибухових травм.
  • В окупованому Лисичанську Луганської області наприкінці грудня на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків.
  • Наприкінці грудня у селищі Солоницівка на Харківщині жінка постраждала внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмета.
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