На Донеччині двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі

Дітей шпиталізували з численними пораненнями.

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В Добропіллі Донецької області двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

11-річні хлопчики знайшли на вулиці невідомий предмет і грались із ним. Він раптово вибухнув, хлопчики отримали осколкові поранення тулуба й кінцівок.

Після надання невідкладної медичної допомоги обох дітей шпиталізували в Дніпро.

Правоохоронці згодом встановили, що діти підірвались на частині касетного боєприпасу.