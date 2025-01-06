На Донеччині двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі

В Добропіллі Донецької області двоє дітей підірвались на касетному боєприпасі.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
11-річні хлопчики знайшли на вулиці невідомий предмет і грались із ним. Він раптово вибухнув, хлопчики отримали осколкові поранення тулуба й кінцівок.
Після надання невідкладної медичної допомоги обох дітей шпиталізували в Дніпро.
Правоохоронці згодом встановили, що діти підірвались на частині касетного боєприпасу.
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