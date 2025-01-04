На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російських мінах

Обидва інциденти сталися між Білозеркою та Приозерним.

На Херсонщині між населеними пунктами Білозерка та Приозерне двоє чоловіків підірвалися на російських мінах. Постраждалі зазнали вибухових травм.

Про це інформує Херсонська ОВА.

42-річний чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення і перелом плеча й передпліччя унаслідок детонації міни поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним.

Ще один житель Херсонщини постражав через підрив на міні між населеними пунктами Білозерка та Приозерне. У 37-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та поранення стегна.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.