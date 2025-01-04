Окупанти вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області, є загиблий

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

"О 10:50 окупанти завдали удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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