Окупанти вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області, є загиблий

Російська армія завдала удару по селищу Ківшарівка Харківської області, загинув літній чоловік.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 10:50 окупанти завдали удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
- Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Упродовж доби 3 січня ворог застосував проти мирного населення танки, FPV-дрони, безпілотники.