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Окупанти вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області, є загиблий

Ззагинув цивільний 74-річний чоловік.

Окупанти вдарили по селищу Ківшарівка Харківської області, є загиблий
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія завдала удару по селищу Ківшарівка Харківської області, загинув літній чоловік.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 10:50 окупанти завдали удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок удару армії рф від смертельного поранення загинув цивільний 74-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. 

  • Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Упродовж доби 3 січня ворог застосував проти мирного населення танки, FPV-дрони, безпілотники
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