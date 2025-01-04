На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
Зеленський про другий президентський термін: сьогодні для мене це не є метою
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
ГоловнаСуспільствоВійна

Дві людини загинули, також є поранені внаслідок вчорашньої атаки в Київській області (оновлено)

Загиблими є водій вантажівки та молода дівчина. 

Дві людини загинули, також є поранені внаслідок вчорашньої атаки в Київській області (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки є загиблий та поранені
Фото: Поліція Київської області у Facebook

Оновлення. Станом на ранок 4 січня відомо вже про двох загиблих унаслідок російської атаки по Київській області 3 січня.

"Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", — повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Унаслідок російської атаки вночі в Київській області загинула людина, ще четверо поранені. Станом на 7:30 відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.

Загиблим є водій вантажівки 1999 року народження, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.

Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі. 

Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області у Facebook
Наслідки атаки

Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області у Facebook
Наслідки атаки

Серед поранених – хлопець 16 років. Його довелося госпіталізувати. Батько і мати юнака лікуватимуться вдома.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні.

"За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці. 

Пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомийки, автомобіль, лінію електромереж, трансформатор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies