Дві людини загинули, також є поранені внаслідок вчорашньої атаки в Київській області (оновлено)

Загиблими є водій вантажівки та молода дівчина.

У Київській області внаслідок атаки є загиблий та поранені

Оновлення. Станом на ранок 4 січня відомо вже про двох загиблих унаслідок російської атаки по Київській області 3 січня.

"Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке", — повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

Унаслідок російської атаки вночі в Київській області загинула людина, ще четверо поранені. Станом на 7:30 відомо про пошкодження шести приватних осель, господарської будівлі та автомийки. Горів і трав'яний настил, повідомили в поліції.

Загиблим є водій вантажівки 1999 року народження, поінформували в Київській ОВА. Він загинув на місці.

Троє інших постраждалих – у приватному будинку, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа покрівлі.

Фото: Поліція Київської області у Facebook Наслідки атаки

Фото: Поліція Київської області у Facebook Наслідки атаки

Серед поранених – хлопець 16 років. Його довелося госпіталізувати. Батько і мати юнака лікуватимуться вдома.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні.

"За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", – повідомили правоохоронці.

Пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, 2 автомийки, автомобіль, лінію електромереж, трансформатор.