Дрони атакували найбільший морський торговельний порт Росії

Морський порт в Усть-Лузі другий за величиною після Новоросійська.

У Росії дрони атакували другий за величиною після Новоросійська морський торговельний порт РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга намагалися атакувати сьогодні безпілотники в Ленінградській області", — ідеться в повідомленні.

За даними ASTRA, більшість безпілотників, які 4 січня атакували Ленінградську область нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торговельного порту Усть-Луга.

Згідно з відкритими даними, морський торговельний порт Усть-Луга почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії після Новоросійська.

Напередодні міноборони Росії повідомило про нібито знищення протягом ночі 16 українських безпілотників, зокрема над Ленінградською областю РФ.

За даними російського відомства, 10 із цих дронів ППО начебто знищила над Брянською областю, 3 – над Смоленською, по одному над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.