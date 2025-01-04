РФ запустила по Україні понад 80 БпЛА

У ніч на 4 січня Росія атакувала Україну 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформують Повітряні сили ЗСУ, ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено знищення 34 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Через активну протидію РЕБ 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

Водночас, уламки збитих БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.