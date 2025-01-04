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Росіяни вночі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині, виникли пожежі

Росіяни атакували місто із РСЗВ "Град".

Росіяни вночі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині, виникли пожежі
обстріл Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Військові РФ вночі та вранці вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії та дрона, пошкоджена пожежна частина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та на ранок агресор тероризував Нікополь. По місту бив важкою артилерією та "Градом". Поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджена пожежна частина. Загиблих і постраждалих немає", — зазначив він.

В інших районах Дніпропетровщини, за словами Лисака, минулося без ворожих ударів.

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