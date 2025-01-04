Канада пообіцяла, що Україна буде пріоритетом головування в G7

Міністерка закордонних справ країни розповіла про перший дзвінок у новому році.

Очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі на своїй сторінці у мережі X заявила, що перший телефонний дзвінок після початку головування країни у "Великій сімці" здійснила колезі з України Андрію Сибізі.

Урядовиця назвала нашу державу "пріоритетом для G7" і запевнила, що Канада "завжди залишиться сильним союзником України". З головою вітчизняного МЗС вона обговорила поточний стан справ та потреби на майбутнє.

Головування Канади у "Великій сімці" триватиме упродовж всього 2025 року, а щорічний саміт прийматиме провінція Альберта.

У 2025 рік канадський уряд увійшов у глибокій кризі: прем'єр-міністру Джастіну Трюдо, рейтинг якого обвалився, загрожує вотум недовіри та відставка.