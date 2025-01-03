Сибіга заявив, що Україна перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії»

Україна перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії».

Так вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що оголошена Володимиром Зеленським гуманітарна допомога сирійському народу та візит до Сирії разом з міністром агрополітики Віталієм Ковалем мали «дуже серйозний інформаційний резонанс на Близькому Сході та в світі».

«Заголовки провідних міжнародних ЗМІ свідчать про те, що українська дипломатія перехопила ініціативу та зміцнила позиції у важливому для нас регіоні», - вважає міністр, цитуючи опісля заголовки видань Reuters, французького Le Monde, німецького Der Spiegel і арабських країн - Al Arabia, Al Jazeera та Asharq Al-Awsat.

«Дуже важливо, що майже всі відгуки в соцмережах і коментарі оглядачів в арабському світі надзвичайно позитивні для України. Це означає, що завдяки продуманим і проактивним крокам у випадку з Сирією нам вдалося подолати негативні інформаційні наслідки для України внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Новини про візит до Сирії свідчать про історичність моменту та щире прагнення України допомагати сирійському народу, зокрема шляхом гуманітарної підтримки в рамках програми “Зерно з України”. Наша держава готова відкрити нову сторінку двосторонніх відносин із Сирією, і вона має бути заснованою на принципах міжнародного права та взаємній повазі до територіальної цілісності та суверенітету», - наголосив глава українського МЗС.