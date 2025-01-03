У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаПолітика

Сибіга заявив, що Україна перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії»

Вдалося подолати негативні інформаційні наслідки для України внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАСом, додав міністр.

Сибіга заявив, що Україна перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії»
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Роман Хімей/ МЗС

Україна перехопила інформаційну ініціативу завдяки «лідерським крокам щодо Сирії».

Так вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що оголошена Володимиром Зеленським гуманітарна допомога сирійському народу та візит до Сирії разом з міністром агрополітики Віталієм Ковалем мали «дуже серйозний інформаційний резонанс на Близькому Сході та в світі». 

«Заголовки провідних міжнародних ЗМІ свідчать про те, що українська дипломатія перехопила ініціативу та зміцнила позиції у важливому для нас регіоні», - вважає міністр, цитуючи опісля заголовки видань Reuters, французького Le Monde, німецького Der Spiegel і арабських країн - Al Arabia, Al Jazeera та Asharq Al-Awsat.

«Дуже важливо, що майже всі відгуки в соцмережах і коментарі оглядачів в арабському світі надзвичайно позитивні для України. Це означає, що завдяки продуманим і проактивним крокам у випадку з Сирією нам вдалося подолати негативні інформаційні наслідки для України внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Новини про візит до Сирії свідчать про історичність моменту та щире прагнення України допомагати сирійському народу, зокрема шляхом гуманітарної підтримки в рамках програми “Зерно з України”. Наша держава готова відкрити нову сторінку двосторонніх відносин із Сирією, і вона має бути заснованою на принципах міжнародного права та взаємній повазі до територіальної цілісності та суверенітету», - наголосив глава українського МЗС.

  • МЗС повідомляло, що Україна доставить 500 тонн пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з World Food Programme.
  • Наприкінці грудня Сирію відвідав Андрій Сибіга і заявив, що Київ розраховує на відновлення дипломатичних відносин із Дамаском після того, як у Сирії повалили режим Асада.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies