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АТЕШ: росіяни намагаються ховати склади боєприпасів в Криму

Окупанти зводять навколо складів фортифікації.

АТЕШ: росіяни намагаються ховати склади боєприпасів в Криму
Фото: АТЕШ

Російські окупанти намагаються ховати склади боєприпасів у Криму за фортифікаціями, інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" виявив склад боєприпасів біля н. п. Добрушин. Під час розвідки він знайшов замаскований склад боєприпасів, який знаходиться на околиці населеного пункту.

"Біля об'єкта зафіксовано переміщення техніки та особового складу. Сам склад обнесений фортифікаційними спорудами", — ідеться у повідомленні.

"Окупанти просто не здатні приховувати від нас важливих і, тим більше, військових об'єктів. А всю інформацію ми оперативно передаємо Силам оборони України", — наголошують в "АТЕШ".

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