Окупанти планують удвічі збільшити кількість центрів “Юнармії” на ТОТ України

Росіяни намагаються взяти під контроль діяльність українських дітей та підлітків на ТОТ.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують розширити систему вербування українських підлітків до своїх мілітарних рухів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На 2025 рік ворог запланував на ТОТ збільшити вдвічі кількість центрів "юнармії" – російського аналога гітлер’югенду. Також окупанти мають на меті збільшити кількість представників “руху перших” та мережі мілітарних центрів "воїн", — зазначають у ЦНС.

Таким чином росіяни намагаються взяти під контроль діяльність дітей та підлітків й інтегрувати їх у російський інформаційний простір. Згодом учасників мілітарних рухів агітують вступати до військових училищ РФ.