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Росіяни планують взимку провести збори “Юнармії” в тимчасово окупованому Криму

Збори будуть проходити поруч з новобранцями російської армії.

Росіяни планують взимку провести збори “Юнармії” в тимчасово окупованому Криму
Росіяни планують взимку провести збори “Юнармії” в тимчасово окупованому Криму
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни запланували провести взимку збори членів мілітарного руху “Юнармія” на полігонах у тимчасово окупованому Криму. Таким чином, збори відбуватимуться поруч з контрактниками російської армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“За задумом це має пришвидшити адаптацію учасників руху до реальної армії й зробити навчання більше реалістичними. Та насправді окупанти фактично ховають свою армію за спинами українських підлітків”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зимові збори на кримських полігонах відбудуться для учасників “Юнармії” саме з ТОТ України, оскільки російських підлітків в зону бойових дій росіяни не відправлятимуть.

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Центр нацспротиву закликає батьків не відпускати дітей на такі заходи та уникати участі дітей в мілітарних рухах окупантів.

  • В окупованому Мелітополі росіяни змушують школярів виготовляти дрони для росармії. Також окупанти використовують дітей як дармову робочу силу на полях.

  • Соратник гауляйтера Сергія Аксьонова Сергій Селімов отримав підозру у вербуванні кримських дітей до рашистської “Юнармії”.
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