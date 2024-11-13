Росіяни планують взимку провести збори “Юнармії” в тимчасово окупованому Криму

Росіяни запланували провести взимку збори членів мілітарного руху “Юнармія” на полігонах у тимчасово окупованому Криму. Таким чином, збори відбуватимуться поруч з контрактниками російської армії.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“За задумом це має пришвидшити адаптацію учасників руху до реальної армії й зробити навчання більше реалістичними. Та насправді окупанти фактично ховають свою армію за спинами українських підлітків”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що зимові збори на кримських полігонах відбудуться для учасників “Юнармії” саме з ТОТ України, оскільки російських підлітків в зону бойових дій росіяни не відправлятимуть.
Центр нацспротиву закликає батьків не відпускати дітей на такі заходи та уникати участі дітей в мілітарних рухах окупантів.
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В окупованому Мелітополі росіяни змушують школярів виготовляти дрони для росармії. Також окупанти використовують дітей як дармову робочу силу на полях.
- Соратник гауляйтера Сергія Аксьонова Сергій Селімов отримав підозру у вербуванні кримських дітей до рашистської “Юнармії”.