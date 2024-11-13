Росіяни планують взимку провести збори “Юнармії” в тимчасово окупованому Криму

Збори будуть проходити поруч з новобранцями російської армії.

Росіяни запланували провести взимку збори членів мілітарного руху “Юнармія” на полігонах у тимчасово окупованому Криму. Таким чином, збори відбуватимуться поруч з контрактниками російської армії.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“За задумом це має пришвидшити адаптацію учасників руху до реальної армії й зробити навчання більше реалістичними. Та насправді окупанти фактично ховають свою армію за спинами українських підлітків”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зимові збори на кримських полігонах відбудуться для учасників “Юнармії” саме з ТОТ України, оскільки російських підлітків в зону бойових дій росіяни не відправлятимуть.

Центр нацспротиву закликає батьків не відпускати дітей на такі заходи та уникати участі дітей в мілітарних рухах окупантів.