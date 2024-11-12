Головне за вівторок, 12 листопада: атака дронів на Харків, обстріл Запоріжжя, понад 150 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 листопада відбулося 156 бойових зіткнень.

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 листопада – в новині.

Сьогодні вдень, 12 листопада, Росія атакувала Харків безпілотниками. Постраждали Салтівський та Слобідський райони. Відомо про трьох постраждалих жінок.

Спершу інформацію про обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов. Він сказав, що удар припав на Салтівський район – дрон влучив у землю.

За даними ОВА, внаслідок цього удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Згодом з'ясувалося, що постраждав і Слобідський район. Там пошкоджено одинадцятиповерховий будинок, поранено жінку 60 років.

Для обстрілу Харкова 12 листопада росіяни використали нову розробку дрона – «Молнию», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що це баражуючі боєприпаси літакового типу.

«Це невеличкий дрон, БпЛА, який дуже простий у своїй конструкції, дуже дешевий у виробництві, виготовлений із фанери, пластику і є за розмірами чимось середнім між великим побутовим дроном і «шахедом». Він має дальність близько 40 кілометрів, може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кілограмів», - сказав Чубенко.

Речник прокуратури зауважив, що таким БпЛА досягнути якихось військових цілей неможливо.

«Він не може зруйнувати суттєво будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об’єкт, а фактично поранення отримують цивільні, які йдуть на вулицях або перебувають у своїх квартирах», - додав Чубенко.

Ввечері 12 листопада росіяни атакували Запорізьку область, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Попередньо, в одному із населених пунктів вибуховою хвилею зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки”, - написав Федоров.

Кабмін затвердив постанову, яка розблоковує можливість для бійців переводитися із частини в частину.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. «Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів. Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні», - розповів глава держави.

Президент зазначив, що переведення працюватимуть через застосунок «Армія+». «72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення», - додав Зеленський.

Він наголосив, що Міністерство оборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Скористатися такою можливістю бійці зможуть із 15 листопада.

Колишньому керівнику Київського метрополітену оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями.

За даними слідства, він не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд і запобігання появі їх несправностей. Окрім того, він не призначав комісію для проведення спецоглядів, обстежень і спостережень за ослабленими спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська»-«Либідська», появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 до березня 2024 міський бюджет зазнав шкоди в 138,5 млн гривень. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Ім'я підозрюваного традиційно в офіційних повідомленнях не назвали, але, вочевидь, йдеться про Брагінського, який очолював метрополітен до 15 березня. "Наразі вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного", – додали в Офісі генпрокурора.

Станом на початок жовтня 2024 року попри всі складні обставини більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок заради миру, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас 32% готові на територіальні поступки. Ще 10% не визначилися.

Таким чином частка тих, хто проти територіальних поступок, зменшилася з 82% до 58% (-24%) з травня 2022 року до жовтня 2024 року.

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