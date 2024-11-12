Росія використала для обстрілу Харкова новий тип дрона

Для обстрілу Харкова 12 листопада росіяни використали нову розробку дрона – «Молнию».

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що це баражуючі боєприпаси літакового типу.

«Це невеличкий дрон, БпЛА, який дуже простий у своїй конструкції, дуже дешевий у виробництві, виготовлений із фанери, пластику і є за розмірами чимось середнім між великим побутовим дроном і «шахедом». Він має дальність близько 40 кілометрів, може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кілограмів», - сказав Чубенко.

Речник прокуратури зауважив, що таким БпЛА досягнути якихось військових цілей неможливо.

«Він не може зруйнувати суттєво будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об’єкт, а фактично поранення отримують цивільні, які йдуть на вулицях або перебувають у своїх квартирах», - додав Чубенко.