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Росія використала для обстрілу Харкова новий тип дрона

Йдеться про БпЛА «Молния», якими ворог тероризує цивільних.

Росія використала для обстрілу Харкова новий тип дрона
Документація наслідків російської атаки на Харків 12 листопада 2024 року

Для обстрілу Харкова 12 листопада росіяни використали нову розробку дрона – «Молнию».

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Речник прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що це баражуючі боєприпаси літакового типу. 

«Це невеличкий дрон, БпЛА, який дуже простий у своїй конструкції, дуже дешевий у виробництві, виготовлений із фанери, пластику і є за розмірами чимось середнім між великим побутовим дроном і «шахедом». Він має дальність близько 40 кілометрів, може нести озброєння різного типу масою приблизно 3-5 кілограмів», - сказав Чубенко.

Речник прокуратури зауважив, що таким БпЛА досягнути якихось військових цілей неможливо.

«Він не може зруйнувати суттєво будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об’єкт, а фактично поранення отримують цивільні, які йдуть на вулицях або перебувають у своїх квартирах», - додав Чубенко.

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