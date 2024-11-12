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Росіяни вдарили по Станіславу і Велетенському на Херсонщині. Є поранені жителі

Усі потерпілі – у лікарні.

Росіяни вдарили по Станіславу і Велетенському на Херсонщині. Є поранені жителі
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Росіяни обстріляли ще два населені пункти Херсонщини 12 листопада.

Як повідомила обласна військова адміністрація, у Станіславі через атаку російського дрона постраждав житель. 

«У 70-річного чоловіка, на якого ворог скинув вибухівку, діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітки, рук та ніг», - розповіли в адміністрації.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого. 44-річний чоловік перебував на зупинці у момент ворожої атаки. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги. 

Обох поранених забрали до лікарні.

Ще один обстріл росіян зафіксували у селищі Велетенське. 

Тут отримав поранення житель, який на момент атаки перебував у будинку. У чоловіка - вибухова травма, контузія та уламкове поранення чола. Його госпіталізували.

  • Нині окупанти вдарили і по Зеленівці на Херсонщині. Тут відомо про 5 потерпілих.
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