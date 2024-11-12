Росіяни вдарили по Станіславу і Велетенському на Херсонщині. Є поранені жителі

Росіяни обстріляли ще два населені пункти Херсонщини 12 листопада.

Як повідомила обласна військова адміністрація, у Станіславі через атаку російського дрона постраждав житель.

«У 70-річного чоловіка, на якого ворог скинув вибухівку, діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, грудної клітки, рук та ніг», - розповіли в адміністрації.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого. 44-річний чоловік перебував на зупинці у момент ворожої атаки. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Обох поранених забрали до лікарні.

Ще один обстріл росіян зафіксували у селищі Велетенське.

Тут отримав поранення житель, який на момент атаки перебував у будинку. У чоловіка - вибухова травма, контузія та уламкове поранення чола. Його госпіталізували.