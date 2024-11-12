Зеленський запровадив санкції проти низки росіян і зрадників, а також фірм із РФ та Білорусі

У переліку - понад сотня компаній і півтора десятка фізичних осіб.

12 листопада Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

У переліку – 15 фізичних осіб і 102 компанії.

Обмежувальні заходи запровадили проти так званого «губернатора» тимчасово окупованого Севастополя Михайла Развожаєва, суддів із Криму Ірини Кагітіної, Олексія Козирєва, Олексія Тихопоя, а також Андрія та Івана Шнайдерів, Андрія Вейкулайнена, які керували компаніями, що працювали над виведенням на український ринок російської мережі супермаркетів Mere.

Серед підсанкційних юридичних осіб – фірми з РФ та Білорусі «Торгсервіс 324», «Градоплан-Крим», «Шереметьєво Хендлінг», «Домодєдово Ерпорт Хендлінг», «Аеропорт Сервіс», «Повітряні Ворота Північної Столиці» та інші, пов'язані з обслуговування авіагалузі країни-агресора.