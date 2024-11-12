Міноборони закликало партнерів в Європі інвестувати в український ОПК з використанням активів РФ

400 мільйонів євро із першого траншу отриманих від заморожених російських активів вже пішли на підтримку “Данської моделі”.

Українська оборонна промисловість нарощує виробничий та технологічний потенціал, але для повного використання потужностей потребує підтримки від партнерів – прямих інвестицій та використання прибутку від заморожених активів РФ, повідомляє Міноборони України.

З такою потребою заступник міністра оборони України з європейської інтеграції Сергій Боєв звернувся до директорів оборонної політики країн ЄС під час засідання в Брюсселі. Він подякував тим країнам, які вже інвестували в українську оборонну промисловість та закликав інших доєднатися.

“Важливо, що 400 мільйонів євро із першого траншу отриманих від заморожених російських активів вже пішли на підтримку “Данської моделі” (пряме фінансування виробників, - ред.). Ми також очікуємо, що другий транш у розмірі 1.9 мільярда євро буде наданий якнайшвидше. Тоді буде можливість використати ці кошти для наших найважливіших потреб виробництва та закупівель: боєприпасів, систем ППО та ракет”, – зазначив Сергій Боєв.

Він ознайомив європейських колег із ключовими пунктами Плану перемоги президента Володимира Зеленського. А також поінформував щодо ситуації на фронті, залученості військового контингенту КНДР до ескалації війни в Україні та акцентував увагу на нагальних оборонних потребах Збройних сил.

“Тільки у жовтні Росія запустила по Україні понад 2 000 дронів Shahed. Ось чому Україна досі потребує більше систем ППО та достатньої кількості боєприпасів для цих систем”, – звернувся Сергій Боєв.

Сергій Боєв подякував представникам країн ЄС за зусилля щодо постачання артилерійських боєприпасів та за прийняття Акта підтримки виробництва боєприпасів. Цей Акт спрямований на збільшення виробничих потужностей боєприпасів по всій Європі, допомогу країнам-членам у поповненні запасів і постачанні боєприпасів для України.

Також заступник міністра оборони України подякував за продовження мандату місії ЄС з підготовки українських військових на наступні два роки. Закликав опрацювати можливість розширення місії на територію України, що позитивно вплине на швидкість і ефективність навчань, а крім того зменшить логістичне навантаження.

Під час засідання директорів оборонної політики країн ЄС було порушено питання заблокованої допомоги в межах Європейського фонду миру на суму 6.6 мільярда євро, що мають компенсувати країнам-членам ЄС витрати на збройну підтримку України. Окремим питанням також постало планування фінансової та матеріальної допомоги на 2025 рік.