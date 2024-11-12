100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ГоловнаЕкономікаДержава

У проєкті держбюджету на виробництво зброї і техніки виділили понад 55 млрд гривень

Це більше, ніж виділили минулого року. 

У проєкті держбюджету на виробництво зброї і техніки виділили понад 55 млрд гривень
СБА «Новатор 2» з встановленим засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) від вітчизняної компанії Kvertus
Фото: facebook/Українська Бронетехніка

У проєкті бюджету на 2025 рік на виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. 

За його словами, ця сума є більшою, ніж минулого року. 

Зокрема 54,55 млрд  підуть на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Це більше, ніж було виділено на 2024 рік – близько 51 млрд.

500 млн виділили на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

Тепер держбюджет має схвалити Верховна Рада. 

  • 9 листопада уряд вніс до Ради підготовлений до другого читання проєкт Держбюджету-2025.
  • 31 жовтня Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2025-ий у першому читанні. За документ віддали голоси 247 нардепів.
  • До першого читання парламентарі подали понад дві тисячі своїх правок на майже шість трильйонів гривень. Зокрема, депутати пропонували уряду збільшити прожитковий мінімум і створити спецфонд з військового збору на потреби армії. Проте більшість правок відхилили. Що нардепи пропонували змінити в проєкті кошторису держави на 2025-ий – у матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies