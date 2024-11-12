У проєкті держбюджету на виробництво зброї і техніки виділили понад 55 млрд гривень

Це більше, ніж виділили минулого року.

СБА «Новатор 2» з встановленим засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) від вітчизняної компанії Kvertus

У проєкті бюджету на 2025 рік на виробництво озброєння й військової техніки загалом виділили понад 55 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, ця сума є більшою, ніж минулого року.

Зокрема 54,55 млрд підуть на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Це більше, ніж було виділено на 2024 рік – близько 51 млрд.

500 млн виділили на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

Тепер держбюджет має схвалити Верховна Рада.