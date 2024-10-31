Рада схвалила бюджет-2025 в першому читанні

Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2025-ий у першому читанні. За віддали голоси 247 нардепів, стало відомо з каналу депутата Ярослава Железняка.
Пріоритетом кошторису наступного року буде безпека й оборона, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, обіцяли направляти на посилення захисників та військових спроможностей.
"На ці потреби спрямуємо понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року", – пояснив голова уряду.
Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що в нинішньому вигляді в законопроєкті немає підвищення соціальних виплат.
Основні макрофінансові показники в уряді пропонували такі:
- зростання ВВП на 2,7% (до 8466,3 млрд грн)
- інфляція – 9,5%
- середньомісячна зарплата – 24 389 грн
- мінімальна зарплата залишиться на 8000 грн
- курс гривні до долара – 45 грн за 1 дол.
- дефіцит бюджету – 1640,6 млрд грн (1549,5 млрд грн) або 19,4% ВВП
За словами депутатки Ірини Геращенко, прожитковий мінімум:
- загальний – 2 920 грн
- для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн
- для працездатних осіб – 3 028 грн.
До бюджету продовжуватиме надходити ПДФО з доходів військовослужбовців.
На освіту видатки будуть меншими, ніж у 2024: 167 млрд грн.
"Більша частина з них – понад 103 млрд грн – підуть на оплату праці педагогічним працівникам. Водночас уряд закладає на 2025-й низку додаткових програм: 2,9 млрд грн – на харчування учнів початкових класів, 305 млн грн – на здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами", – пояснила Геращенко.
На відновлення зруйнованих закладів освіти – 323,9 млн грн. Ще 37,4 млн грн піде на програму "Школа супергероїв" – це освіта дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні. Ще 12,6 млн грн планують витратити на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.
На охорону здоров'я видатки збільшаться з 7 млрд грн до 214 млрд грн. Зокрема, на реалізацію програми медичних гарантій мають піти 175 млрд грн. 11,75 млрд грн піде на закупівлю препаратів для лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу, онкології, рідкісних орфанних захворювань та серцево-судинних захворювань.
Після опрацювання в комітеті нардепи запропонували низку змін. Підвищення прокурорам зарплати, яке вони передбачили, вдалося збити вчора поправкою.
Також комітет, за словами його голови Роксолани Підласи, пропонував:
- усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони
- щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування
- виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства
- Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 переходить в грейдову систему оплати праці
- так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (це близько 15 млрд грн)
- переглянути ідею запровадження у 2025 преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення
- розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони
- розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги
- визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.