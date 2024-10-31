Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада схвалила бюджет-2025 в першому читанні

За – 247 нардепів. 

Рада схвалила бюджет-2025 в першому читанні
Фото: ОПУ

Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2025-ий у першому читанні. За віддали голоси 247 нардепів, стало відомо з каналу депутата Ярослава Железняка. 

Пріоритетом кошторису наступного року буде безпека й оборона, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, обіцяли направляти на посилення захисників та військових спроможностей.

"На ці потреби спрямуємо понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року", – пояснив голова уряду. 

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що в нинішньому вигляді в законопроєкті немає підвищення соціальних виплат. 

Основні макрофінансові показники в уряді пропонували такі:

  • зростання ВВП на 2,7% (до 8466,3 млрд грн)
  • інфляція – 9,5%
  • середньомісячна зарплата – 24 389 грн
  • мінімальна зарплата залишиться на 8000 грн
  • курс гривні до долара – 45 грн за 1 дол.
  • дефіцит бюджету – 1640,6 млрд грн (1549,5 млрд грн) або 19,4% ВВП

За словами депутатки Ірини Геращенко, прожитковий мінімум:

  • загальний – 2 920 грн
  • для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн
  • для працездатних осіб – 3 028 грн.

До бюджету продовжуватиме надходити ПДФО з доходів військовослужбовців.

На освіту видатки будуть меншими, ніж у 2024: 167 млрд грн.

"Більша частина з них – понад 103 млрд грн – підуть на оплату праці педагогічним працівникам. Водночас уряд закладає на 2025-й низку додаткових програм: 2,9 млрд грн – на харчування учнів початкових класів, 305 млн грн – на здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами", – пояснила Геращенко.

На відновлення зруйнованих закладів освіти – 323,9 млн грн. Ще 37,4 млн грн піде на програму "Школа супергероїв" – це освіта дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні. Ще 12,6 млн грн планують витратити на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.

На охорону здоров'я видатки збільшаться з 7 млрд грн до 214 млрд грн. Зокрема, на реалізацію програми медичних гарантій мають піти 175 млрд грн. 11,75 млрд грн піде на закупівлю препаратів для лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу, онкології, рідкісних орфанних захворювань та серцево-судинних захворювань.

Після опрацювання в комітеті нардепи запропонували низку змін. Підвищення прокурорам зарплати, яке вони передбачили, вдалося збити вчора поправкою. 

Також комітет, за словами його голови Роксолани Підласи, пропонував:

  • усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони
  • щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування
  • виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства
  • Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 переходить в грейдову систему оплати праці
  • так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (це близько 15 млрд грн)
  • переглянути ідею запровадження у 2025 преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення
  • розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони
  • розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги
  • визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies