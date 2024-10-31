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Після приватизації готелю "Україна" держбюджет отримав понад 3 млрд гривень

Загалом за цей рік велика приватизація принесла бюджету України 5,7 млрд гривень.

Після приватизації готелю "Україна" держбюджет отримав понад 3 млрд гривень
готель "Україна"
Фото: https://ukraine-hotel.kiev.ua/

Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна" сплатив 2,5 млрд грн у держбюджет. Також він оплатив 502 млн грн ПДВ. В результаті до бюджету надійшло понад 3 млрд гривень.

Про це повідомили у Мінекономіки.

"Перший об'єкт великої приватизації отримав нових власників, а отже – перспективи додаткових інвестицій та розвитку. Завдяки успішному аукціону початкова ціна зросла в 2,4 рази", – прокоментувала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

Завдяки приватизації з початку року до держбюджету надійшло загалом 5,7 млрд грн. Міністерка зазначила, що ця цифра уже перевищує заплановані на 2024 надходження на 1,7 млрд грн.

Відповідно до затверджених урядом умов продажу, покупець готелю "Україна" має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. 

Станом на кінець березня заборгованість готелю "Україна" із заробітної плати складала 3,9 млн грн, перед бюджетом – 10,8 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість – 21 млн грн. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не звільняти їх упродовж шести місяців.

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