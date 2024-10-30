Уряд включив Командування СБС до списку держзамовників дронів і засобів РЕБ

Це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі.

Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем до списку державних замовників безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби, які закуповують через Міністерство оборони і Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам.

"Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги", - додав міністр оборони.

Як створювалися Сили безпілотних систем