Уряд включив Командування СБС до списку держзамовників дронів і засобів РЕБ

Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем до списку державних замовників безпілотних літальних апаратів і засобів радіоелектронної боротьби, які закуповують через Міністерство оборони і Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він зазначив, що це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам.
"Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги", - додав міністр оборони.
Як створювалися Сили безпілотних систем
- 6 лютого 2024 президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ у складі ЗСУ. 7 травня уряд підтримав президентський указ.
- У червні Сили безпілотних систем презентували в Києві. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Безпілотні сили: рід сил, військ і крайня необхідність".
- На початку липня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє закуповувати дрони вітчизняного виробництва через закритий функціонал Prozorro.
- У серпні уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для СБС.