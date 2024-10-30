Уночі сили ППО збили 33 російських "шахеди" із 62

Уночі сили протиповітряної оборони збили 33 ворожих безпілотники в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.
Ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Росія уночі завдала удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.
Тактична авіація ворога також постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.
- Як повідомлялося, вночі російська армія знову атакувала Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей.
- Учора ворог знову намагався атакувати місто: в Солом'янському районі уламками пошкоджено будинок, поранень зазнали шестеро. В Святошинському пошкоджень зазнала адміністративна будівля.
- Увечері суботи російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі і вбив там дитину.