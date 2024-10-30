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Партія Шольца хоче примиритися з Герхардом Шредером

Соціал-демократи вже не цураються найбільшого друга Путіна в німецькій політиці.

Партія Шольца хоче примиритися з Герхардом Шредером
Герхард Шредер в обіймах Путіна
Фото: ТАСС

Соціал-демократична партія Німеччини, очолювана канцлером Олафом Шольцем, в особі нового генерального секретаря заявила про готовність піти на примирення з колишнім очільником уряду Герхардом Шредером.

Як пише "Європейська правда", Маттіас Мірш, який керуватиме внутрішньопартійними справами, висловив бажання "не мислити чорно-білими категоріями" щодо ексканцлера, який вважається найбільшим другом диктатора Путіна у німецькій політиці.

Новий генсек вважає, що Шредер повинен залишатися членом партії, а "справі усього його життя потрібно віддати належне". При цьому Мірш запевняє, що має "цілковито протилежний погляд на Путіна і напад на Україну", ніж колишній лідер. Але вітає "готовність Олафа Шольца говорити з Путіним, бо переговори і стримування є двома сторонами однієї медалі".

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