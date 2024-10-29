Ізраїль завдав авіаудару за багатолюдному житловому будинком у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, пише The Guardian.
Агентство цивільної оборони Гази, якою керує терористичне угруповання ХАМАС, заявило, що 93 людини загинули, а 40 все ще вважаються зниклими безвісти.
В органі, який відповідає за питання охорони здоров’я в анклаві, повідомили, що серед загиблих є 20 дітей. Ще 150 осіб отримали поранення.
Рятувальники продовжують пошук загиблих та поранених.
Північна Газа стала центром відновлених масованих атак Ізраїлю за останні три тижні, спрямованих проти бойовиків ХАМАСу, які там перегрупувалися. Насильство та ізраїльські накази про евакуацію призвели до переміщення великої кількості палестинців. Однак у регіоні залишається близько 100 тисяч людей.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію про наслідки удару.
- Раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили про відкритість для короткого перемир'я з ХАМАСом у Смузі Гази, яке призведе до звільнення невеликої кількості з близько 100 заручників, які все ще утримуються бойовиками в анклаві.
- Дводенне перемир'я запропонував президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі. Окрім звільнення заручників, його пропозиція передбачає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставка гуманітарної допомоги в анклав.
- Вчора парламент Ізраїлю схвалив закон, відповідно до якого на території республіки заборонена діяльність UNRWA – агенції ООН, що опікується питанням палестинських біженців.