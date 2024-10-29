Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Коштовна медицина
Коштовна медицина
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
ГоловнаСвіт

Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, заявляють про понад 90 жертв

Ще 150 осіб отримали поранення.

Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, заявляють про понад 90 жертв
Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, 29 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль завдав авіаудару за багатолюдному житловому будинком у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, пише The Guardian.

Агентство цивільної оборони Гази, якою керує терористичне угруповання ХАМАС, заявило, що 93 людини загинули, а 40 все ще вважаються зниклими безвісти.

В органі, який відповідає за питання охорони здоров’я в анклаві, повідомили, що серед загиблих є 20 дітей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Рятувальники продовжують пошук загиблих та поранених. 

Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, 29 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, 29 жовтня 2024 року

Північна Газа стала центром відновлених масованих атак Ізраїлю за останні три тижні, спрямованих проти бойовиків ХАМАСу, які там перегрупувалися. Насильство та ізраїльські накази про евакуацію призвели до переміщення великої кількості палестинців. Однак у регіоні залишається близько 100 тисяч людей.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію про наслідки удару.

  • Раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили про відкритість для короткого перемир'я з ХАМАСом у Смузі Гази, яке призведе до звільнення невеликої кількості з близько 100 заручників, які все ще утримуються бойовиками в анклаві.
  • Дводенне перемир'я запропонував президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі. Окрім звільнення заручників, його пропозиція передбачає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставка гуманітарної допомоги в анклав.
  • Вчора парламент Ізраїлю схвалив закон, відповідно до якого на території республіки заборонена діяльність UNRWA – агенції ООН, що опікується питанням палестинських біженців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies