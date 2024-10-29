Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, 29 жовтня 2024 року

Ізраїль завдав авіаудару за багатолюдному житловому будинком у місті Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, пише The Guardian.

Агентство цивільної оборони Гази, якою керує терористичне угруповання ХАМАС, заявило, що 93 людини загинули, а 40 все ще вважаються зниклими безвісти.

В органі, який відповідає за питання охорони здоров’я в анклаві, повідомили, що серед загиблих є 20 дітей. Ще 150 осіб отримали поранення.

Рятувальники продовжують пошук загиблих та поранених.

Фото: EPA/UPG Ізраїль вдарив по місту Бейт-Лахія на півночі Смуги Гази, 29 жовтня 2024 року

Північна Газа стала центром відновлених масованих атак Ізраїлю за останні три тижні, спрямованих проти бойовиків ХАМАСу, які там перегрупувалися. Насильство та ізраїльські накази про евакуацію призвели до переміщення великої кількості палестинців. Однак у регіоні залишається близько 100 тисяч людей.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію про наслідки удару.