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В офісі Нетаньягу заявили про відкритість Ізраїлю до короткого перемир'я у Смузі Гази

Ізраїльський прем'єр-міністр каже, що намагається домовитися щодо кількох заручників.

В офісі Нетаньягу заявили про відкритість Ізраїлю до короткого перемир'я у Смузі Гази
Війська Армії оборони оборони Ізраїлю діють у Смузі Гази, 9 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що відкритий для короткого перемир'я з ХАМАСом у Смузі Гази, яке призведе до звільнення невеликої кількості з близько 100 заручників, які все ще утримуються бойовиками в анклаві.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ремарки Нетаньягу відбулися після вчорашньої зустрічі між його провідним представником і високопосадовцями Катару та США в Досі, спрямованої на відновлення переговорів про припинення вогню, які зайшли в глухий кут після ліквідації Ізраїлем лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвари цього місяця. 

У центрі дискусії був план, запропонований Єгиптом, одним із посередників між ворогуючими сторонами. Водночас Нетаньягу сказав, що він ще не отримав таку пропозицію офіційно.

“Ізраїль не отримував пропозиції щодо звільнення чотирьох заручників в обмін на 48-годинне припинення вогню в Газі. Якби таку пропозицію висунули, прем'єр-міністр негайно прийняв би її”, ‒ йдеться у заяві його офісу.

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Ізраїльський громадський мовник Kan процитував Нетаньяху, який сказав своєму кабінету, що “ми намагаємося досягти угоди щодо кількох заручників в обмін на кілька днів спокою”.

У Досі учасники переговорів обговорили “нову уніфіковану пропозицію, яка базується на попередніх пропозиціях, а також бере до уваги основні проблеми та останні регіональні події”, – повідомили в офісі Нетаньгу. 

“Розмови між посередниками та ХАМАСом, щоб вивчити доцільність переговорів, триватимуть”, ‒ заявили в уряді.

  • Раніше Єгипет запропонував дводенне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, під час якого чотири заручники, утримувані у Смузі Гази, будуть звільнені. Президент Абдель Фаттах ас-Сіссі зазначив, що пропозиція також включає звільнення деяких палестинських в'язнів і доставку гуманітарної допомоги в анклав.
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