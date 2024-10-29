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Washington Post втратила кожного 10-го підписника через рішення про вибори у США

Відмова від публічної підтримки одного з кандидатів дорого коштувала виданню.

Washington Post втратила кожного 10-го підписника через рішення про вибори у США
Фото: The Washington Post

Через рішення скасувати багаторічну традицію щодо публічної підтримки одного з кандидатів на президентських виборах у США газета The Washington Post почала стрімко втрачати платну авдиторію.

Як зазначає Reuters, видання лише за останні вихідні залишилося без 200 тисяч підписників, що становить майже 10% від загальної кількості читачів цифрової та друкованої версій. Окрім того, від співпраці відмовилася низка авторів: 20 колумністів назвали рішення "жахливою помилкою та відступом від базових принципів, за які цю газету люблять". 

Минулого тижня видавці The Washington Post заявили, що видання "повертається до своїх витоків" і не буде оприлюднювати матеріал, в якому висловить підтримку комусь із кандидатів на виборах. Подібна практика існувала упродовж останніх 36 років, проте припинена за особистим рішенням власника медіа, мільярдера Джеффа Безоса

У статті, яка так і не була оприлюднена, колектив WP називав своїм вибором на посаду президента демократку Камалу Гарріс.

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