Держдеп: США проводять консультації з партнерами щодо реакції на дії Росії і КНДР

Сполучені Штати та партнери консультуються з приводу реакції на можливе залучення військових КНДР у війні проти України.
Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє “Укрінформ”.
“Ми проводимо консультації з українцями, ми проводимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків”, – зазначив представник Держдепартаменту США.
Втім, деталей переговорів він не повідомив, пославшись на їхній закритий характер.
Міллер також підтвердив оцінки Пентагону, і повідомив, що близько 10 тис. північнокорейських військових були перекинути на схід Росії.
“Протягом останніх кількох днів ми бачили, як частина із цих 10 тисяч вирушила на захід, ближче до України”, – наголосив Міллер, і висловив стурбованість, що росіяни можуть використати військових КНДР для ведення або підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області.
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Очільник Пентагону Ллойд Остін раніше публічно попередив, що солдати КНДР в разі участі у війні проти України вважатимуться законними військовими цілями.
- 28 жовтня підтвердження про участь солдатів КНДР у війні на боці Росії і направлення їх у Курську область підтвердив і генсек НАТО Марк Рютте.