Головне за понеділок, 28 жовтня: удар КАБами по Харкову, 134 боєзіткнення, протести в Грузії

Бойові дії на Донеччині, 134 бойових зіткнення, ворожі обстріли, подання про звільнення генпрокурора. Яким запам’ятається 978-й день повномасштабної війни.

Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по Харкові керованими авіабомбами.

За словами міського голови Ігоря Терехова, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.

«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.

Згодом начальник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що росіяни вдарили по будівлі Держпрому в Харкові, який перебуває під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі сьогодні підтвердив отримання інформації про переміщення військ Північної Кореї до Курської області Росії.

Військовий блок отримав такі дані від представників Національної розвідувальної служби та Міністерства національної оборони Південної Кореї.

Рютте назвав цей крок “значною ескалацією” повномасштабного вторгнення Росії та небезпечним розширенням війни Росії.

Окрім того, розгортання військ КНДР є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Пентагон підтвердив, що КНДР відправила до Росії понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України.

Це станеться упродовж «наступних кількох тижнів».

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 жовтня відбулося 134 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 жовтня – в новині.

Сьогодні ввечері, 28 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

“У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок”, - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок удару, попередньо, постраждали 10 людей.

Зазначається, що у будинку та господарських спорудах виникла пожежа, також пошкоджені медзаклад, авто, газопровід.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Про це йдеться у проєкті постанови №12153.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк", – йдеться у документі.

Розглянути подання мають на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Більше на цю тему – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".

У центрі Тбілісі проходить акція протесту, яку організували опозиційні партії, що подолали прохідний бар'єр і не визнають результатів парламентських виборів, пише «Ехо Кавказу».

До участі у мітингу людей закликала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона назвала голосування «російським» і «тотально сфальшованим». Президентка закликає міжнародну спільноту відреагувати на факт захоплення влади та «боротися за європейське майбутнє Грузії разом із її народом».

Біля будівлі парламенту зібралися десятки тисяч людей.

Опозиція вимагає проведення повторного голосування і пропонує доручити організацію виборів «міжнародній адміністрації».

Партії, які подолали прохідний бар'єр, заявили, що вважають вибори нелегітимними, не збираються входити до нового парламенту, відмовляються від усіх мандатів і анульовують списки. Також опозиція заявила про відмову вести будь-які переговори із «Грузинською мрією».

Більше інформації – в новині.

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